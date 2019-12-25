В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского

Юрий Бойко оценил готовность Киева к общению с главой РФ.

В Верховной Раде раскрыли условие Москвы для встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал о том, что Кремль готов к встрече с коллегами из Киева. Однако Москва рассчитывает на то, что Украина конструктивно подойдет к переговорам.

Я думаю, что вопрос Крыма они не будут обсуждать. А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка. Юрий Бойко, украинский политик

По мнению парламентария, попытка выдвижения украинским руководством на первый план крымского вопроса связана с "неконструктивной ситуацией", которая сейчас сложилась в государстве. При этом Бойко уверен, что саммит на высшем уровне не готов, хотя во встрече с Путиным в первую очередь заинтересован именно Киев.

В Верховной Раде сделали предупреждение жителям Донбасса.

Фото: YouTube / НАШ