Юрий Бойко оценил слова Зеленского о том, что граждане РФ должны покинуть Донбасс.

В Верховной Раде сделали предупреждение жителям Донбасса. Об этом в эфире украинского телеканала "НАШ" рассказал представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Он негативно высказался о призыве президента Владимира Зеленского покинуть регион гражданам, которые считают себя русскими. По его мнению, это заявление является очень плохим сигналом для населения.

Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника. Юрий Бойко, украинский политик

Парламентарий напомнил журналистам, что возвращение украинских территорий в состав государства было предвыборным обещанием действующего главы Украины Владимира Зеленского.

Зеленский призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию.

Видео: YouTube / НАШ