Пять стран ЕС заявили о намерении расследовать причины скачка цены на газ

Также государства выступили за реформу европейского рынка электроэнергии.

Пять стран Европейского союза заявили о намерении расследовать причины рекордного скачка цен на голубое топливо в регионе. Среди них Чехия, Румыния, Греция, а также Испания и Франция. Соответствующее заявление глав финансовых ведомств опубликовано на сайте министерства экономики Франции.

Государства призывают установить общие правила по объемам запасов голубого топлива, чтобы смягчить скачки цен и повысить координацию при закупках.

Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны. из текста заявления

Пятерка названных государств также выступила за реформу европейского рынка электроэнергии. Министры подчеркнули необходимость связать тарифы на электричество с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в Евросоюзе.

Ранее мы сообщали, что жители Германии обрадовались закачке газа в первую нитку "Северного потока – 2".

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