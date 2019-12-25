Жители Германии обрадовались закачке газа в первую нитку "Северного потока – 2"

Читатели газеты Die Welt обрадовались этой новости на фоне сообщений о дефиците газа перед зимой.

Немецкая ежедневная газета Die Welt обнародовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку трубопровода "Северный поток – 2". Данная публикация вызвала положительный отклик читателей издания в комментариях. На это обратило внимание агентство "РИА Новости".

Накануне пресс-служба Nord Stream 2 AG сообщила, что оператор начал заполнять газом первую нитку трубопровода. Отмечается, что этот процесс необходим для достижения объема и давления для дальнейшего технического тестирования.

Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия - надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена "холодной войны"

Некоторые пользователи обрадовались этому сообщению на фоне новостей о дефиците газа перед грядущей зимой.

Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует "Северный поток – 2"

Хорошая новость в тяжелое время!

Зима приближается, хорошие новости

Напомним, строительство СП-2 закончилось в начале сентября. Глава российской транснациональной энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что газ по трубопроводу будет пущен уже в 2021 году. До конца декабря в Европейский союз может быть поставлено 5,6 млрд кубометров голубого топлива.

Украина и Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток – 2" как угрозу энергетической безопасности Европы. Вашингтон готов применять к СП-2 различные меры воздействия, чтобы сохранить транзит украинского газа, а также пресекать попытки России использовать газопровод как "геополитическое оружие".

Ранее мы сообщали, что цена газа в Европе обновила исторический рекорд.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin