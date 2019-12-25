В России на 25% может подорожать шоколад

Курс доллара в том числе влияет на рост цен.

В России шоколадная продукция может подорожать на 25%. Это связано ростом цен на сырье. Об этом URA.RU рассказал гендиректор кондитерской фабрики "Алкион" Алексей Грачев.

Если стоимость сырья выросла на 10%, дальше идет цепочка — производители, у которых есть дистрибьюторы, у тех ритейл, каждый делает свою наценку. В итоге на полке продукт может оказаться минимум на 25% дороже. Алексей Грачев, гендиректор кондитерской фабрики "Алкион"

Эксперт считает, что сырье подорожало в том числе на фоне мировой инфляции. Дело в том, что тертое какао является импортным сырьем. При этом внутренняя инфляция тоже играет роль. Так, подорожал сахар и сухое молоко.

Владелец и гендиректор шоколадной фабрики ShokoBox Андрей Шарков сказал, что сказывается на стоимости шоколада и курс доллара.

Дорожает бензин, поэтому на ключевые ингредиенты у нас подорожание идет до 10% в год. И дальше все будет только дорожать, поэтому мы будем на 7-10% повышать цены на конечный продукт, это вынужденная мера. Андрей Шарков, владелец и гендиректор шоколадной фабрики ShokoBox

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