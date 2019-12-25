Глава Минприроды обвинил компании "с мировым именем" в обмане российских властей

В ведомстве заявили о необходимости узнавать историю товаров до их сортировки и утилизации.

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Алекандр Козлов заявил, что компании "с мировым именем" обманывают российские государственные органы при предоставлении данных об утилизации товаров и упаковки. Об этом он сказал в беседе с изданием РБК.

По словам Козлова, данные компании "не стыдясь" подают заведомо ложные данные об утилизации, что видно по предоставленным ими отчетам.

Мы должны понимать и видеть историю этих товаров до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы. То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь. Александр Козлов, глава Минприроды

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в прошлом году лишь 20 тысяч из четырех миллионов компаний подали и заплатили экологический сбор, который суммарно составил около четырех миллиардов рублей.

Напомним, с 2015 года действует механизм расширенной ответственности производителя, подразумевающий утилизацию им использованных товаров и упаковки или оплату экосбора. Со следующего года в РФ данные правила ужесточаются.

Ранее специальный представитель российского президента по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов поддержал идею создания природного фонда.

Фото: Instagram / ministrlive