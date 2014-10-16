Спецпредставитель президента РФ Иванов поддержал идею создания природного фонда

Эксперт объяснил, на что должны пойти штрафы.

Специальный представитель российского президента по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов поддержал идею создания природного фонда. Он выступил в рамках сессии на Восточном экономическом форуме. Чиновник уточнил, что в фонд будут поступать средства от экологических платежей и штрафов. Примером подобной успешной реализации проекта в РФ спикер назвал фонд в области строительства и ремонта дорог.

Сотни миллиардов, которые в год мы должны собирать, и нещадно штрафовать. Все эти деньги окрасить и пускать только на экологию, а не в закрома родины. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов рассказал о том, что деньги от нарушителей за негативное воздействие на окружающую среду будут направляться в национальный природный фонд. В настоящее время эта организация еще не сформирована. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму РФ в осеннюю сессию.

Иванов высказался о развитии экологического туризма в России.

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