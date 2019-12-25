Эксперт рассказал о необходимости правильной организации данной отрасли в РФ.

Специальный представитель российского президента по вопросам экологии Сергей Иванов высказался о развитии экологического туризма в России. Чиновник выступил в рамках сессии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По мнению эксперта, при правильной организации данная отрасль туризм принесет стране большой коммерческий доход.

Кроноцкий заповедник - это чудо света, уникальное. Но экологический туризм у нас не развит. Туристы ездили на Камчатку как дикари... или до недавнего времени, заплатив немалые деньги, чтобы слетать на Курильское озеро. Это бриллиант. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

Чиновник напомнил, что ряду стран экологический туризм приносит для национального бюджета около 50-60 процентов. По мнению Иванова, направление в РФ станет большим подспорьем для государства и предпринимательства. При этом экологический туризм должен строго контролироваться властями.

Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары.

Фото: Piter.tv