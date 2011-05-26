Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары

Спецпредставитель главы РФ оценил обстановку с природными пожарами в стране.

Специальный представитель российского президента Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова. Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию с лесными пожарами по стране в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил участникам мероприятия, что ситуация с природными возгораниями продолжается из года в год. Спикер призвал не "сваливать" рост количества воспламенений на сухие грозы.

О пожаре в Вороньей слободке (из романа "Золотой теленок") все знали за сутки до его начала. Вот у нас с пожарами точно так же. Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

Эксперт видит необходимость в увеличении штата егерей, а также роста для данной профессии оплаты труда. Иванов призвал власти регионов закупить современную технику и оборудование, чтобы мониторить обстановку в лесах и иметь возможность ликвидировать пламя на удаленных территориях.

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии.

Фото: Piter.tv