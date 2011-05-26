  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары
Сегодня, 9:38
105
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова, комментируя природные пожары

0 0

Спецпредставитель главы РФ оценил обстановку с природными пожарами в стране.

Специальный представитель российского президента Сергей Иванов процитировал Ильфа и Петрова. Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию с лесными пожарами по стране в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил участникам мероприятия, что ситуация с природными возгораниями продолжается из года в год. Спикер призвал не "сваливать" рост количества воспламенений на сухие грозы.

О пожаре в Вороньей слободке (из романа "Золотой теленок") все знали за сутки до его начала. Вот у нас с пожарами точно так же.

Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ

Эксперт видит необходимость в увеличении штата егерей, а также роста для данной профессии оплаты труда. Иванов призвал власти регионов закупить современную технику и оборудование, чтобы мониторить обстановку в лесах и иметь возможность ликвидировать пламя на удаленных территориях.

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии.

Фото: Piter.tv

Теги: вэф, золотой теленок, ильф и петров, лесные пожары, сергей иванов, экология
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии