Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента. Об этом на заседании законодательного органа страны сообщил представитель политической партии "Честь имею" Айк Мамиджанян. Специалист подчеркнул, что вопрос будет перенаправлен на рассмотрение в Конституционный суд. С аналогичным заявлением перед коллегами выступил представитель фракции "Армения" Арцвик Минасян.
Подтверждая, что вчерашний процесс выборов произошел с нарушением конституции, фракция "Честь имею" оспорит этот процесс в Конституционном суде.
Айк Мамиджанян, армянский депутат
Напомним, что 2 августа спикером армянского парламента был избран заместитель председателя парламента предыдущего созыва, а также по совместительству член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Оппозиция хотела видеть на этой должности находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна или Артура Саркисяна. После оглашения решения оппозиция покинула зал заседаний парламента.
В Армении началось первое заседание нового парламента.
Фото: Pixabay.com
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