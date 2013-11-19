Фракции "Честь имею" и "Армения" обратятся в Конституционный суд.

Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента. Об этом на заседании законодательного органа страны сообщил представитель политической партии "Честь имею" Айк Мамиджанян. Специалист подчеркнул, что вопрос будет перенаправлен на рассмотрение в Конституционный суд. С аналогичным заявлением перед коллегами выступил представитель фракции "Армения" Арцвик Минасян.

Подтверждая, что вчерашний процесс выборов произошел с нарушением конституции, фракция "Честь имею" оспорит этот процесс в Конституционном суде. Айк Мамиджанян, армянский депутат

Напомним, что 2 августа спикером армянского парламента был избран заместитель председателя парламента предыдущего созыва, а также по совместительству член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Оппозиция хотела видеть на этой должности находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна или Артура Саркисяна. После оглашения решения оппозиция покинула зал заседаний парламента.

В Армении началось первое заседание нового парламента.

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