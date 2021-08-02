Национальное Собрание восьмого созыва состоит из 107 депутатов.

В Армении началось первое заседание нового парламента, в ходе которого будет избрано его руководство. Об этом информирует "РИА Новости".

Национальное Собрание восьмого созыва состоит из 107 депутатов. Большинство из них составляют члены партии "Гражданский договор" – 71 депутат. В первом заседании приняли участие Католикос всех армян Гарегин II и глава Армении Армен Саркисян.

В ходе первой сессии будет сформирована счетная комиссия, избраны спикер и замглавы парламента. Кроме того, депутаты сформируют постоянные комиссии и изберут их руководителей. Также планируется обсуждение проекта закона об изменении структуры правительства.



Депутаты начали свою работу с минуты молчания по погибшим в 44-дневной Арцахской войне.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил возвести опорные пункты для размещения российских наблюдателей на всех участках границы с Азербайджаном.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia



