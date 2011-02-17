Пашинян предложил разместить наблюдателей из РФ на границе с Азербайджаном

По его словам, это поможет в демаркации и делимитации границы стран без риска военных конфликтов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил возвести опорные пункты для размещения российских наблюдателей на всех участках границы с Азербайджаном. Об этом пишет сетевое издание News.am.

По словам Пашиняна, ситуация на границе двух государств не успокаивается.

Есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников. Никол Пашинян, и. о. премьер-министра Армении

Он уверен, данные меры помогут в демаркации и делимитации границы без риска столкновений военнослужащих двух стран. По словам Пашиняна, эту тему армянское правительство планирует обсудить с коллегами из РФ.

Ранее в Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном. В результате обстрела в ночь на 28 июля погибли три армянских военнослужащих, два человека получили ранения.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան