Пашинян предложил разместить наблюдателей из РФ на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил возвести опорные пункты для размещения российских наблюдателей на всех участках границы с Азербайджаном. Об этом пишет сетевое издание News.am.
По словам Пашиняна, ситуация на границе двух государств не успокаивается.
Есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников.
Никол Пашинян, и. о. премьер-министра Армении
Он уверен, данные меры помогут в демаркации и делимитации границы без риска столкновений военнослужащих двух стран. По словам Пашиняна, эту тему армянское правительство планирует обсудить с коллегами из РФ.
Ранее в Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном. В результате обстрела в ночь на 28 июля погибли три армянских военнослужащих, два человека получили ранения.
Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
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