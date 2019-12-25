В Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном

Столкновения произошли в ночь на 28 июля.

Азербайджанские Вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям на северо-восточном участке границы. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ведомстве сообщили, что в результате обстрела в ночь на 28 июля погибли три армянских военнослужащих, два человека получили ранения.

В результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на приграничных участках Армении погибли три армянских военнослужащих. Двое получили ранения. Боевые столкновения продолжаются. из сообщения Министерства обороны Армении

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях. В Баку заявили о двух раненых военнослужащих.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне зеркальный отвод войск, а также разместить на территории российских пограничников. По мнению чиновника, это поможет государствам начать процесс демаркации и делимитации государственной границы.

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