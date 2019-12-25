Пашинян предложил Азербайджану зеркальный отвод войск

На госгранице Ереван предложил разместить российских пограничников.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне зеркальный отвод войск, а также разместить на территории российских пограничников. По мнению чиновника, это поможет странам начать процесс демаркации и делимитации государственной границы. Такое заявление спикер сделал на правительственном заседании 22 июля.

Мы в очередной раз предлагаем начать зеркальный отвод войск от границ на участке Сотк - Хознавар (Гегаркуникская и Сюникская области), после чего разместить вдоль границы пограничников РФ или международных наблюдателей. Никол Пашинян, врио премьер-министра Армении

В Ереване считают, что установлению спокойствия в регионе мешают деструктивные политические решения Баку. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в конце сентября 2020 года. Ереван и Баку начали боевые действия. Соглашение по территории было подписано 9 ноября при участии президента РФ Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Часть районов перешла под контроль Баку, а по линии соприкосновения и в Лачинском коридоре появились российские миротворцы.

Пашинян: Баку намерен начать новые военные столкновения в Карабахе и на границе.

Фото: Facebook / Nikol Pashinyan Նիկոլ Փաշինյան