Пашинян: Баку намерен начать новые военные столкновения в Карабахе и на границе

В Ереване рассказали о необходимости переговоров с Баку под эгидой ОБСЕ.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Баку намерен начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на государственной границе. С таким заявлением чиновник выступил перед председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Согласно информации от неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян, и.о. главы правительства Армении

Чиновник уточнил, что "выражения этого" Ереван сейчас видит на нахичеванском участке. Он прокомментировал спровоцированные азербайджанской стороной столкновения на территории. По мнению Пашиняна, это не позволяет начать работы по делимитации и демаркации границы. Он призвал урегулировать ситуацию путем переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. В Ереване заметили, что уже несколько раз выражали готовность возобновить процесс переговоров.

Пашинян: Баку препятствует началу процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Фото: YouTube / Government of Armenia