Пашинян: Баку препятствует началу процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

В Ереване обвинили Баку в препятствии по урегулированию ситуации.

Временно исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян заявил том, что Баку препятствует началу процесса делимитации границы между странами. Такое заявление чиновник сделал во время заседания кабинета министров.

Азербайджан показывает поддельные карты, пытаясь этим обосновать присутствие своих вооруженных сил на суверенной территории Армении, в частности на участке Сотк - Хознавар. Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении

Пашинян заметил, что Баку пытается выставить все в таком ключе, как будто это Ереван препятствует и выступает против демаркации государственной границы и делимитации. При этом подписанный тремя сторонами (РФ, Арменией и Азербайджаном) документ об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе не предусматривает открытие Зангезурского коридора, который соединяет через Сюникскую область основную часть Азербайджана с Нахичеванью.

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Видео: YouTube / Government of Armenia