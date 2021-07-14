Алиев: Ереван не готов подписать мирный договор с Баку

Президент Азербайджана оценил отношения с Арменией после соглашения по Нагорному Карабаху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван не готов подписать мирный договор с Баку. Об этом политик сообщил на встрече с родственниками тех, кто погиб во время вооруженных действий в Нагорном Карабахе. Глава государства говорил о том, что уже несколько раз упоминал о готовности подписать мирное соглашение с соседним государством. При этом чиновники не получали никакой официальной реакции со стороны Еревана об этой инициативе.

По неофициальным каналам мы получили информацию о том, что Армения к этому не готова. Я думаю, это было бы большой ошибкой. Как накануне войны, так и во время войны армянская сторона допустила большие ошибки и совершила военные преступления. Это могло быть следующей большой ошибкой. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев заметил, что территориальный вопрос между Арменией и Азербайджаном решен. Он призвал Ереван признать целостность и границы стран. После этого начнется работа по делимитации.

Армянский военный погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном.

Видео: Youtube/İCTİMAİ TV