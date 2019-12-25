Армянский военный погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

Трагедия произошла на участке Ерасх.

Армянский военный погиб в результате перестрелки на государственной границе с Азербайджаном. Об этом рассказали представители пресс-служба Минобороны Еревана. Известно, что трагедия зафиксирована на территории Ерасх.

В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери. пресс-служба Минобороны Армении

Известно, что в момент произошедшего Вооруженные силы Азербайджана продвигали свои боевые позиции и проводили фортификационные работы с использованием инженерной техники. Армения ответила на действия Баку, чтобы прекратить проведение работ на участке. Азербайджан начал вести огонь в сторону армянских позиций.

Пашинян поблагодарил Путина за доставку вакцины "Спутник V" в Армению.

Фото: Pixabay.com