Пашинян поблагодарил Путина за доставку вакцины "Спутник V" в Армению

Он отметил, что уже появляется поток российских туристов в Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в доставках вакцины "Спутник V" в Армению во время встречи.

И, слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость, - сказал Пашинян.

Отметим, что в Армении до 11 июля был объявлен карантин из-за коронавируса. Власти страны рассчитывают, что до конца года от коронавируса сделают прививку порядка 700 тыс. человек.

В настоящий момент в стране от коронавируса вакцинируют "Спутником V", AstraZeneca и CoronaVac.

Ранее мы писали, что Владимир Путин поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах в Армении. Российский лидер отметил, что у Пашиняна есть доверие народа.

Видео: YouTube / Россия 24