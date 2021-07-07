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Вчера, 21:51
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Пашинян поблагодарил Путина за доставку вакцины "Спутник V" в Армению

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Он отметил, что уже появляется поток российских туристов в Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в доставках вакцины "Спутник V" в Армению во время встречи.  

И, слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость, - сказал Пашинян.

Отметим, что в  Армении до 11 июля был объявлен карантин из-за коронавируса. Власти страны рассчитывают, что до конца года от коронавируса сделают прививку порядка 700 тыс. человек.

В настоящий момент в стране от коронавируса вакцинируют "Спутником V", AstraZeneca и CoronaVac.

Ранее мы писали, что Владимир Путин поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах в Армении. Российский лидер отметил, что у Пашиняна есть доверие народа. 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир путин, встреча пашиняна и путина, никола пашинян
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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