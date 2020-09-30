Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

Глава государства отметил, что у Пашиняна есть доверие народа.

Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с Никола Пашиняном, что у исполняющего обязанности премьер-министра Армении есть доверие народа. По его словам, это важное условие для дальнейшего развития страны.

Хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, - сказал Путин.

Президент России надеется, что за рабочим обедом он сможет формально и неформально поговорить с Пашиняном по всем вопросам, которые ранее подробно обсуждались и требуют решения.

Видео: YouTube / Россия 24