Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна

Никол Пашинян совершил поездку в село Баганис.

Глава армянского правительства Никол Пашинян опубликовал в собственном Telegram-канале видеозапись с места экстренной посадки в Ванадзоре, которая произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В кадре сначала виден сам вертолет, затем показано, как проходил рейс с премьер-министром страны. По информации от издания "Sputnik Армения", премьер направлялся в село Баганис Тавушской области. На этой территории недавно завершилась делимитация государственной границы с Азербайджаном. Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении 25 мая стоит ожидать ливней и гроз, местами синоптики прогнозируют град.

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Фото и видео: Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan