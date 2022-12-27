Путин и Пашинян проводят двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ

Глава РФ встретился в Русском музее с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о том, что политики обсудят друг с другом урегулирование конфликта на Южном Кавказе. Встреча между сторонами прошла также накануне сегодняшнего дня на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии также принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава РФ отметил, что намерен поднять вопрос армяно-азербайджанских отношений.

Мы с вами еще вчера начали разговор, и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом. Владимир Путин, президент России

Путин с лидерами стран СНГ посетил Русский музей.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru