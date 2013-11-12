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Путин с лидерами стран СНГ посетил Русский музей

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Главы государств посетили залы № 14 и № 15 – большой танцевальный (или Академический), и парадную столовую.

Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана осмотрели часть основной ретроспективной экспозиции, расположенной в Михайловском дворце. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств посетили залы № 14 и № 15 – большой танцевальный (или Академический), и парадную столовую, в которых в том числе представлены работы первой половины XIX века кисти Карла Брюллова, Ивана Айвазовского. Экскурсию провёл директор музея Владимир Гусев.

Русский музей, открытый в 1898 году, является крупнейшим в мире музеем русского искусства.

Также Путин и Лукашенко провели переговоры в Русском музее.

Видео: kremlin.ru

Теги: михайловский замок, русский музей, снг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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