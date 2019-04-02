  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:08
115
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее

0 0

Белорусский лидер заявил, что вчерашняя встреча лидеров стран СНГпрошла успешно.

На полях неформального саммита СНГ в Михайловском замке Русского музея проходит встреча Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. 

Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати.

Владимир Путин

Белорусский лидер заявил, что вчерашняя встреча лидеров стран СНГпрошла успешно. Президент РФ в свою очередь отметил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко, но  "жизнь дает повод" каждый раз обсуждать разные вопросы.

Накануне в Петербурге из-за неформального саммита СНГ собрались пробки.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии