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Глава Евросовета призвал Баку и Ереван отвести войска со спорных территорий
Сегодня, 13:39
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Глава Евросовета призвал Баку и Ереван отвести войска со спорных территорий

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Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан к переговорам.

Глава Евросовета призвал Баку и Ереван отвести войска со спорных территорий. Такое заявление представитель Евросоюза сделал на совместной пресс-конференции, которую он провел вместе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. По мнению дипломата, стороны должны отступить ради начала переговоров по урегулированию конфликта на государственной границе.

Для начала демаркации границы, думаем, будет полезно, если Армения и Азербайджан отведут свои войска со спорных территорий, чтобы начать обсуждения.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Пашинян: Баку намерен начать новые военные столкновения в Карабахе и на границе.

Фото: European Comission

Теги: азербайджан, армения, евросовет, нагорный карабах, шарль мишель
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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