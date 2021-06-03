Белый Дом: Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS

В Кремле также заявили о готовности помочь Вашингтону в этом вопросе.

Кибератака на компанию JBS может стать одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом в ходе общения с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "РИА Новости".

По ее словам, в настоящее время в администрации президента Соединенных Штатов рассматривают все возможные варианты действий для предотвращения подобных действий.

Мы не исключаем никаких шагов, все варианты на столе. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого Дома

В Кремле также подтвердили готовность оперативного рассмотрения обращения США на эту тему, если они поступят. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В результате атаки хакеров на компанию JBS была остановлена работа ее заводов в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве. По информации сторон саммита, во время переговоров, возможно, будут затронуты темы, касающиеся борьбы с COVID-19, стратегической стабильности, а также региональных конфликтов и иные международные вопросы.

Ранее мы сообщали, что США намерены создать коалицию для наказания государств, которые укрывают хакеров.

Видео: Белый дом