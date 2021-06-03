США намерены создать коалицию для наказания государств, которые укрывают хакеров

Белый Дом пересмотрит свою политику в сфере борьбы с правонарушениями хакеров.

Соединенные Штаты намерены создать международную коалицию для привлечения к ответственности стран, которые укрывают хакеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

По ее словам, в настоящее время следует направить серьезные усилия на "разрушение инфраструктуры" хакерских программ, которые запускают вирусы-вымогатели выкупа, а также самих компаний злоумышленников.

Что касается действий, предпринятых в федеральном правительстве, то президент отдал распоряжение о начале неотложного стратегического обзора, чтобы заняться возросшей угрозой вирусов-вымогателей на четырех крупных направлениях. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она подчеркнула, Белый Дом пересмотрит свою политику в сфере борьбы с хакерскими правонарушениями. Псаки убеждена, что кибер-злоумышленники намерены проникнуть в компьютерные системы всех государств мира.

Ранее Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске.

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