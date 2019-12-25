Псаки, говоря о здоровье Байдена, рассказала, что за ним иногда трудно угнаться

В Белом доме рассказали о режиме дня американского президента.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что иногда трудно угнаться за Джо Байденом. Такой комментарий чиновница дала в качестве ответа на вопрос о здоровье американского президента. На брифинге с журналистами спикер дал сведения о режиме дня и тренировках лидера государства. Она отметила, что в текущем году будут опубликованы сведения о плановом медицинском осмотре политика.

Мне нечего рассказать о частных тренировках президента. Но могу сказать, что, путешествуя с ним довольно много, иногда за ним сложно угнаться. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По информации от авторов The Washington Post, Джо Байден начинает утро с тренировок. Они включают в себя поднятие тяжестей. Президент часто совмещал велопрогулки с занятиями на велотренажере с прикрепленным монитором во время избирательной кампании. Есть ли данный спортивный инвентарь сейчас в Белом доме - неизвестно. К 9 часам утра президен обычно приходит в Овальный кабинет вместе с портфелем и документами. После этого начинается совещания с руководящими лицами администрации.

Журналисты уточнили, что обед Байдена состоит из супа и салата с курицей, однако он имеет склонность к сладкому. В качестве напитка президент предпочитает что-то с апельсиновым вкусом или диетическую колу. В его рабочем кабинете лежат ириски и шоколадное печенье.

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Фото: Белый дом