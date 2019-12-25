В Петербурге сокращается количество долгостроев

По результатам рабочего визита в Выборгский район губернатор Петербурга сделал ряд заявлений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе сокращается количество долгостроев. Такое заявление градоначальник сделал по итогам визита в Выборгский район.

Беглов добавил, что город и впредь продолжит работу в этом направлении, не теряя темпа. Суммируя информацию о состоянии сферы, губернатор рассказал, что из-за пандемии на ряде объектов сдвигаются сдвигаются сроки поставок оборудования. При этом максимальное отставание при вводе объекта будет не более 1,5-2 месяцев, передает пресс-служба Смольного.

На 2021 год остаются в силе планы на ввод новых школ, больниц, поликлиник, детских садов. Губернатор дал поручения о выкупе городом первых этажей домов в новостройках для появления социальной инфраструктуры в новых зданиях (поликлиник, женских консультаций, офисов врачей общей практики, библиотек).

Беглов указал, что город ведет большую претензионную работу по "двоечникам" строительства". Такие организации включаются в списки недобросовестных подрядных организаций, напомнил губернатор.

Отметим, что после визита в Выборгский район губернатора Петербурга стало известно о планах реконструкции дома молодежи "Форпост", завершении ремонта "японской" школы, а также об открытии детского сада и поликлиники.

Фото: Piter.tv