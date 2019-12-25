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Детский сад на Лиственной улице может открыться в конце года
Сегодня, 14:04
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ruzannar

Детский сад на Лиственной улице может открыться в конце года

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В данный момент он готов на 85%.

Стало  известно, что детский сад 33 на Лиственной улице может открыть двери в конце года. Дошкольное учреждение посетил сегодня, 18 июля, Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района.

Сейчас детский сад готов на 85%. В данный момент идут отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем. Планируется открыть двери в начале ноября текущего года. Здание рассчитано на 220 человек. В нем будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, студия рисования, а на территории установят спортивное оборудование для игр на свежем воздухе.

Ранее мы сообщили, что учеников "японской" школы на Сиреневом бульваре 1 сентября ждет отремонтированное здание.

Фото: Pixabay

Теги: беглов, детский сад, лисьвенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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