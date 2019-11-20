Учеников "японской" школы на Сиреневом бульваре 1 сентября ждет отремонтированное здание

Сейчас идет благоустройство территории.

В школе № 83 с углубленным изучением японского и английского языков прошел капитальный ремонт. Сегодня, 18 июля, здание посетил Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района.

В учреждении заменили все инженерные сети, отопление, вентиляцию. Также закупили оборудование для учебных классов, актового и спортивного залов, столовой. Сейчас идет благоустройство территории.

Напомним, что в 2019 году правительство Японии наградило директора школы Наталию Полякову Орденом восходящего солнца за вклад в преподавание японского языка и распространение культуры Японии в России.

Ранее мы сообщили, что на установку систем видеонаблюдения в школах Невского района выделен 31 миллион рублей.

Фото: Pixabay