На установку систем видеонаблюдения в школах Невского района выделен 31 миллион рублей

Проект охватит 10 учебных заведений.

На установку систем видеонаблюдения (СВН) в школах Невского района выделен почти 31 миллион рублей. Это следует из закупки, размещенной администрацией этого района Северной столицы.

СВН предполагается задействовать для усиления охраны учебных заведений. Это наблюдение за обстановкой на основных входах, прилегающей территории, а также за тем, что происходит на лестничных клетках и в коридорах.

Как планируется, проектом будут охвачены, школы №№13, 268, 332, 339, 344, 569, 639, 667, а также школа-интернат №18 и НОШ №689.

Финансирование предоставлено в рамках субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Заявки на участие в аукционе по определению исполнителя проекта принимаются до 20 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, губернатор Александр Беглов поручил сдать к августу детскую школу искусств на Туристской улице.

Фото: lenobl.ru