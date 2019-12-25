Беглов поручил сдать к августу детскую школу искусств на Туристской улице

Её начали строить ещё в 2014 году.

Александр Беглов поставил задачу через месяц сдать детскую школу искусств на Туристской улице: она должна открыть двери уже в августе. Соответствующее поручение губернатор Петербурга дал в ходе рабочего объезда строящихся объектов Приморского района.

Известно, что местные жители много лет ждали открытия школы. Её начали строить в 2014 году, но подрядчики постоянно менялись: промежуточные работы не выполнялись к сроку.

Ранее мы сообщили, что Александр Беглов проверил, как идут работы по строительству поликлиники в Приморском районе.

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