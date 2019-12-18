Детская поликлиника в совхозе Пригородный откроется в конце года

Ремонтные работы уже завершены.

Стало известно, что детская поликлиника в совхозе Пригородный откроет для пациентов двери до конца 2020 года. Новое здание учреждения на Тихоокеанской улице сегодня посетил Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района. Губернатор отметил, что это очень долгожданный объект: раньше родителям приходилось водить детей во взрослую поликлинику.

Город выкупил здание на Тихоокеанской улице у застройщика и передал району. Подразделение поликлиники №63 будет обслуживать более 2000 детей. Ремонтные работы уже завершены. В медучреждении установлены охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, пандусы для маломобильных групп населения. Также закуплено необходимое медицинское оборудование.

Ранее мы сообщили, что детский сад на Лиственной улице может открыться в конце года.

Фото: Piter.tv