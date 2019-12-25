Дом молодежи на Большом Сампсониевском отремонтируют в следующем году

Учреждение в Выборгском районе города посетил губернатор Петербурга.

В рамках рабочего объезда Выборгского района Петербурга губернатором города Александром Бегловым, который состоялся 18 июля, выяснилось, что дом молодежи "Форпост" на Большом Сампсониевском проспекте отремонтируют к сентябрю 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, капитальный ремонт здесь идет с октября прошлого года – проводятся подготовительные работы, идет устройство перекрытий и расчистка фасадов. В ходе демонтажа было найдено неудовлетворительное состояние перекрытий и их несоответствие проектной документации. Документы проходят корректировку, экспертиза стартует в конце июля.

На время ремонта большая часть площадок дома молодежи переведена в другие районные учреждения.

Ранее мы сообщали о том, что детский сад на Лиственной улице может открыться в конце года. В данный момент он готов на 85%.

Фото: Дом молодежи "ФОРПОСТ" Выборгского района / ВКонтакте