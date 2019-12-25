Бастрыкин отметил наградами врачей кардиоцентра Благовещенска

Бригада врачей получила ордены "За доблесть и отвагу".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил наградами врачей кардиологического центра Благовещенска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Подписан указ о предоставлении специалистам, проводивших срочную операцию пациенту во время пожара в здании Амурской медицинской академии, ордена "За доблесть и отвагу". Несмотря на эвакуацию сотрудников и пациентов силами ГУ МЧС, бригада из семи медиков приняла решение не останавливать сложную операцию на сердце.

Александр Бастрыкин сегодня подписал приказ о поощрении медалью СК России "Доблесть и отвага" врачей кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, где на днях произошел сильный пожар. пресс-служба СК РФ

Напомним, что возгорание кровли в кардиохирургическом центре в Благовещенске зафиксирован 2 апреля. Площадь пожара составила 1,6 тысяч квадратных метров. Из помещения удалось эвакуировать 120 человек. В ГУ МЧС напомнили, что приняли меры для того, чтобы не допустить попадания продуктов горения в помещение, в котором работали врачи. Для них были подготовлены изолирующие самоспасатели, если бы ситуация начала выходить из-под контроля.

Также губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, проводивших операцию в горящем здании кардиоцентра.

Прооперированный в кардиоцентре Благовещенска во время пожара находится в сознании.

Фото: YouTube/Следственный комитет РФ