Прооперированный в кардиоцентре Благовещенска во время пожара находится в сознании

Пациент находится в тяжелом состоянии.

Прооперированный в кардиологическом центре Благовещенска во время пожара находится в сознании. Об этом местным журналистам рассказали представители Минздрава Амурской области. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое. Его вместе с еще несколькими пациентами перевезли в региональную клиническую больницу.

Четырнадцать человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании. пресс-служба Минздрава по Амурской области

Напомним, что днем 2 апреля в Благовещенске загорелась кровля клиники кардиохирургии. Площадь возгорания составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров. В момент воспламенения на первом этаже здания велась операция. Врачи решили ее не прерывать, несмотря на эвакуацию сотрудников и пациентов. В результате аортокоронарное шунтирование завершилась успешно. Михаил Мурашко поблагодарил бригаду медиков за работу в экстремальных условиях. Специалисты будут награждены.

Фото: Минздрав России

