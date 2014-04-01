Названа возможная причина пожара в благовещенской больнице

В полыхающем здании медики провели операцию.

Названа возможная причина пожара в кардиохирургическом корпусе благовещенской больницы. По предварительной версии, помещение загорелось из-за проблем с электропроводкой. Об этом журналистам рассказали представители ГУ МЧС по Амурской области. В настоящее время экстренное ведомство продолжает работы по тушению здания. К 13:25 часам по местному времени (07:25 по московскому времени) огонь удалось локализовать.

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. На место происшествия выехал и.о. прокурора Благовещенска Дмитрий Ханюков. Предварительная причина возгорания – нарушения в работе электрической проводки. прокуратура по региону

Напомним, что ранее городской мэр Олег Имамеев в Telegram-канале объяснил, что в больнице загорелась кровля. Из здания эвакуированы 67 пациентов. На первом этаже помещения проводится операция. Там находится один пациент и восемь членов медицинской бригады. На данный момент стало известно, что операция прошла успешно. В ликвидации огня на территории больницы принимают участие 59 человек личного состава ГУ МЧС и 28 единиц спецтехники. Пламени присвоен повышенный ранг сложности.

На территории завода "Арсенал" горели 400 кв. метров площади.

Фото: Piter.tv