На территории завода "Арсенал" горели 400 кв. метров площади

Сообщений о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории завода "Арсенал" в Калининском районе. Тушение пожара заняло более часа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №1 по улице Комсомола поступило 30 марта в 13:23. В производственном здании загорелась обстановка на площади 400 кв. метров. В 14:07 ранг пожара повысили до №2. Открытое горение ликвидировали в 14:10.

С огнем боролись 10 единиц техники и 48 человек личного состава.

Ранее масштабный пожар произошел в клубе в Ломоносове. Специалисты эвакуировали 550 литровых пропановых баллона из здания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб