В серьезном пожаре в Ломоносове обошлось без пострадавших

Возгорание удалось ликвидировать через два часа после сообщения о пожаре.

Около 20:20 часов вечера в понедельник, 29 марта, пожарные получили сообщение о пожаре на Морской улице, 2, в Ломоносове. Пожар заметили в клубе "Нептун", горел бокс с катерами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Общая площадь горения составила около 450 метров, из-за сохранения угрозы распространения пожару присвоили ранг №1БИС.

Специалисты эвакуировали 550 литровых пропановых баллона из здания. Сведений о пострадавших нет. Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС: 10 единиц техники и 41 человек личного состава.

Ранее мы писали, что неизвестный украл почти 3 тысячи рублей из офиса микрозаймов в Колпино.

Фото: Piter.TV