Неизвестный украл почти 3 тысячи рублей из офиса микрозаймов в Колпино

Злоумышленник был одет во все черное.

Около половины девятого вечера в понедельник, 29 марта, на бульваре Трудящихся в Колпино произошло разбойное нападение, сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный в черной маске зашел в офис микрозаймов "Росденьги" и угрожая предметом, похожим на пистолет, украл 2900 рублей. Сидевшая за столом девушка явно была шокирована и даже попыталась схватить злоумышленника за руку, но быстро отдала конверт. Мужчина, получив желаемое, быстро скрылся.

Особых предмет не замечено, обошлось без пострадавших.

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Видео: Piter.TV