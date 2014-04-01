Жителя Псковской области задержали за мошенничество с квартирой блокадницы в Петербурге

Подозреваемый уже не раз был судим.

В понедельник, 29 марта, подозреваемому в мошенничестве жителю Псковской области предъявили обвинение. Его удалось найти пару дней, 27 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следствие полагает, что в 2020 году 45-летний житель Пскова обманул 87-летнюю блокадницу и завладел ее квартирой на Яхтенной улице. Саму пенсионерку, инвалида 2-й группы, он переселил во Псков. Отмечается, что мошенник не раз был судим.

На данный момент блокадница временно живет в петербургском доме-интернате ветеранов войны и труда. Расследование дела продолжается. Оперативники уверены, что у мошенника не одна жертва.

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Фото: Piter.TV