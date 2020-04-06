Две аварии на КАД спровоцировали пробку

Аварии с грузовиками произошли на расстоянии 200 метров друг от друга.

Днем в понедельник, 29 марта, две аварии на КАД в районе Мурино собрали пробку длиной чуть больше, чем полтора километра, сообщается в сервисе "Яндекс.Пробки".

Читательница "Фонтанки" рассказала, что участники первого ДТП ждут сотрудников ГИБДД более трех часов. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отметили, что около половины двенадцатого дня на 28 километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля, а через два часа с ними же столкнулся еще и грузовик. Буквально в 200 метрах от этой аварии столкнулись легковая и грузовая машины. Обошлось без пострадавших.

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Фото: Piter.TV