Петербурженка не смогла отсудить у бывшего мужа 868 тысяч за погром в доме

Суд посчитал, что у женщины нет доказательств, и не удовлетворил иск.

В понедельник, 29 марта, Петродворцовый районный суд не удовлетворил иск петербурженки, планировавшей взыскать с мужа сумму ущерба за разгром дома.

Оказалось, что женщина обвиняет бывшего мужа в том, что тот разнес дом, доставшийся ей после раздела имущества. Эксперты оценили ущерб в 686 тысяч рублей, также истец требовала возместить моральный ущерб на сумму 200 тысяч рублей. Мужчина отметил, что не имеет никакого отношения к погрому, и заявил, что его могла устроить бывшая супруга.

Суд посчитал, что необходимого количества доказательств нет, и отказал в удовлетворении иска.

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Фото: Piter.TV