Крымская пенсионерка осуждена на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Пенсионерка вела сбор секретной информации о полке Черноморского флота.

Суд Севастополя приговорил местную жительницу к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщается на сайте суда. Ей предстоит отбыть наказание в колонии общего режима.

По данным ФСБ, 64-летняя гражданка России по заданию разведки Украины собирала сведения военного характера, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник. Обвиняемая вела сбор секретной информации об отдельном авиационном полке Черноморского флота. В ней имелись сведения о позывных, индексах радиостанций и другой "секретке".

Суд рассматривал дело в закрытом режиме из-за обсуждения материалов, которые составляют государственную тайну.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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