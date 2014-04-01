Василий Орлов дал поручение чиновникам подготовить наградные листы.

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят, Об этом в собственном Telegram-аккаунте сообщил губернатор Амурской области. Василий Орлов написал сообщение о том, что дал задание собственному аппарату подготовить наградные листы для специалистов, которые не бросили операцию в тот момент, когда поступила информация о пожаре на кровле здания. Операция проводилась на первом этаже местного кардиологического центра.

Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара. Василий Орлов, губернатор Амурской области

Напомним, что утром 2 апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Пострадала территория в 1,6 тысячи квадратных метров. В пламени никто не пострадал. Ранее мэр города Олег Имамеев сообщил журналистам, что в момент пожара в здании проводилась операция. Бригада врачей решила не останавливать процесс. Позже поступили данные о том, что операция успешно завершена.

Названа возможная причина пожара в благовещенской больнице.

Фото: Telegram/Василий Орлов / Губернатор Амурской области

