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Мурашко поблагодарил медиков, закончивших операцию во время пожара
Сегодня, 12:43
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lesjasap

Мурашко поблагодарил медиков, закончивших операцию во время пожара

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Глава Минздрав раскрыл подробности подвига врачей.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко поблагодарил медиков, закончивших операцию во время пожара в Благовещенске. Специалист рассказал журналистам, что бригада из восьми специалистов завершила работу несмотря на то, что поступило сообщение о возгорании на кровле здания. 

Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Минздрава РФ выражаю им благодарность.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник напомнил, что операция касалась аортокоронарного шунтирования, прервать которую было невозможно. пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Коллектив принял решение закончить операцию при помощи перехода на резервный источник питания кислорода. Процесс прошел успешно. Никто не пострадал. 

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят.

Фото: Минздрав России

Теги: благовещенск, гу мчс, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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