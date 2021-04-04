В интернете появилось видео из горящего кардиоцентра Благовещенска

Видео поделился врач кардиоцентра.

Врач кардиоцентра в Благовещенске Георгий Кондратьев опубликовал в Instagram видеозапись, сделанную в операционной во время пожара.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Во время тушения пожара восемь медиков оперировали пациента.

Ситуация на адреналине, снимать долго не было времени, кадры оставил на память, что такое было. подпись Кондратьева к видео в Instagram

Кондратьев поясняет, что хирурги Валентин Филатов и Александр Филиппов отличились своей точной работой, несмотря на чрезвычайность ситуации. Операционные сестры и анестезистки также работали слаженной командой. Анестезиолог Станислав Фукс не стал эвакуироваться после проведенной другой операции и пришел на помощь.

Ранее мы сообщали, что медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят.

Видео: Telegram/Mash