Американский президент призвал дождаться информации от ученых.

Американский президент Джо Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19. В интервью журналистам глава Белого дома заявил, что он подождет заявления ученых, хотя сам придерживается определенной версии насчет появления инфекции в мире.

У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение. Джо Байден, президент США

Напомним, что экс-руководитель американского медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд рассказал, что вирус, по его мнению, появился в лаборатории КНР и начал распространяться в Ухане в сентябре или октябре 2019 года. Дональд Трамп, при котором Редфилд возглавлял CDC, грозил Пекину последствиями, если будет установлено, что страна сознательно допустила вспышку инфекции. Майк Помпео позже заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

СМИ: Байден предложил Путину переговоры по климату.

Фото: Белый дом