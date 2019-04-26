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Google исправил неточности перевода фраз с упоминанием Путина и Байдена
Сегодня, 13:04
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phil_k

Google исправил неточности перевода фраз с упоминанием Путина и Байдена

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Одинаковую фразу с именами президентов переводили по-разному.

Представители Google в России сообщили оп исправлении ошибки в переводчике, при которой система давала разный перевод одинаковых сочетаний с именами мировых лидеров, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее на ситуацию обратил внимание Russia Today.  Издание рассказало, что фразу "Biden changed for bad" платформа переводила как "Байден изменился к лучшему", а идентичное предложение "Putin changed for bad" в переводчике означает "Путин изменился в худшую сторону".

Некорректный перевод исправили.

пресс-службе Google для РБК

Такие ситуации компания объясняет искажениями, возникающими при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета.

Фото: pixabay.com
 

Теги: google, байден, путин, россия, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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